Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi çerçevesinde önemli bir görüşmeye imza attı. Macaristan'da düzenlenen zirve kapsamında, Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

NATO'nun Gündeminde Neler Vardı?

Görüşme sırasında, NATO'nun mevcut gündem maddeleri detaylı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu görüşme, uluslararası güvenlik konularında işbirliğini güçlendirme amacı taşıyor. Görüşmenin Ayrıntıları:

NATO Genel Sekreteri Rutte ile yapılan toplantı, iki liderin uluslararası güvenlik politikaları üzerindeki ortak bakış açılarını değerlendirirken, bölgesel ve küresel huzur için atılan adımları da kapsadı.