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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri'nde Anlamlı Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde üstadın mirasına ve ödül kazananlara dair önemli ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri'nde Anlamlı Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde Konuştu

İslam'ı hayattan uzaklaştırma çabalarının meşru görüldüğü bir dönemde, Necip Fazıl Kısakürek'in kalemi ve kelamıyla sahneye çıkmasının birçok insan için umut kaynağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumun insanları yeisten kurtardığını vurguladı.

Necip Fazıl'ın Üç Temel Özelliği

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, Necip Fazıl'ı farklı kılan üç önemli hasletten bahsetti. Bunlardan ilkinin, kişiliği ve sanat hayatı için gösterdiği kararlılık olduğunu belirten Erdoğan, “Pes etmeyen, eğilmeyen, yıkılmayan bir kişilikti,” dedi.

Erdoğan, Kısakürek'in sanatkarlığını ve edebi eserlerinin, yaşadığı dönem boyunca gündemi nasıl etkilediğini yineledi. “Necip Fazıl, ‘Şairlerin Sultanı’ unvanını hak etmiştir,” ifadelerini kullandı.

Ödül Alanları ve Mesajlar

Bu yıl ödül alanların sayısını azaltarak farklı dallarda ödüller verildiğini söyleyen Erdoğan, Şiir Ödülü'nün bu yıl Furkan Çalışkan'a gittiğini belirtti. Ayrıca, Hikaye-Roman Ödülü'nün Naime Erkovan'a ve Uluslararası Kültür-Sanat Ödülü'nün Sliman Mansour'a verildiğini duyurdu.

Erdoğan, “Filistinli mazlumların direnişine destek veren Mansour'u kutluyoruz,” dedi ve ödüllerin milli ve manevi değerlere katkı sunulmasına yönelik önemine değindi.

Son Addığı Sözler

Program sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için rahmet diledi. “Ferdi Tayfur, ülkesine ve milletine sevdalı bir halk sanatçısıydı. Onu her zaman özlemle yad edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Törene, TBMM Başkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Sağlık Bakanı gibi üst düzey yetkililerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ödül alanlara ödülleri, seçici jüri tarafından teslim edilirken, Cumhurbaşkanı ile birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

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