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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde üstat Necip Fazıl Kısakürek'in mirasını ve kültürel önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 21:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde, üstat Necip Fazıl Kısakürek'in fikirlerinin ve mücadelesinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Ufkumuzu açan fikirleriyle, hepimize emsal teşkil eden mücadele azmiyle üstat Necip Fazıl, davamızın abide isimlerinden biriydi" dedi.

Kültür ve sanat dünyasının değerleri bir arada

Panelde, kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemli temsilcileriyle buluşmanın mutluluğunu dile getiren Erdoğan, "İstanbul’da bizi böylesine güzel bir ruh ikliminde bir araya getiren Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Üstadın hatırasına dört elle sarılan siz kıymetli kardeşlerime, hocalarıma, büyüklerime yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek'in mirası

Erdoğan, Kısakürek’in cesur duruşunun Anadolu'nun evlatlarına rehberlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Sayısız takibata uğradı, karşısına nice engeller çıkarıldı, fakat hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı."

Hakimin sorusuna anlamlı yanıt

Ödül töreninde, üstadın bir hakime verdiği anlamlı yanıtı da paylaşan Erdoğan, "Siz bu yolda hancı, ben de yolcu olduğum müddetçe kurtulamayacaksınız" dedi. Bu sözlerin, Kısakürek'in idealleri uğruna gösterdiği kararlılığı sembolize ettiğini belirtti.

Geçmişe duyulan saygı ve teşekkür

2023 yılında hayatını kaybeden üstat Mehmet Kısakürek'i de anan Erdoğan, "Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin" diyerek, prior ödül sahipleri için de dua etti. Erdoğan, "Bu topraklar onlarca asırdır ilmin, hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğrulmuştur" ifadelerini kullandı.

Mensubiyet bilincinin önemi

Erdoğan, bu millete mensup olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu vurgulayarak, "Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir. Sizler yüzyıllara sari derin bir tekamülün, köklü bir birikimin temsilcilerisiniz" dedi. Her bir katılımcıya teşekkür eden Erdoğan, Kısakürek'in kültürel mirasının canlı tutulmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

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