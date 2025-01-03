Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in en büyük mücadelesinin, bu milletin geleceğine kastedip toplum mühendisliğine soyunanlarla olduğunu belirtti.

Kısakürek'in Mirası

Konuşmasında, Kısakürek'in tek parti zihniyetinin kurbanı olan gençlik projesine karşı durduğunu ifade eden Erdoğan, 'Kim olduğunu, nereden geldiğini, neler yapabileceğini bilen bir neslin yetişmesi için son nefesine kadar emek vermiştir' dedi.

Erdoğan, medeniyet köklerinden kopmamış şairlerin halkın coşkusunu yansıttığını vurgulayarak, ‘Şairin yüreğinden doğan şiir, millet irfanının sese, söze, fikre dökülmüş halidir’ şeklinde konuştu. Ayrıca, Necip Fazıl'ın şiirlerinin medeniyet tarihimizdeki önemli notlar olduğunu kaydetti.

Gençliğin Önemi

Kısakürek'in ideal gençliğinin, 'Zaman ve mekan bana emanettir' şuurunda olduğunu belirten Erdoğan, bu gençliğin 'Hakk'a kullukta gerçek hürriyeti bulan bir gençlik' olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kısakürek’in idealleri doğrultusunda yetişen gençliğin milletin geleceğini şekillendireceği mesajını verdi.

Erdoğan, 'Uğruna ömrünü adadığı gençlik, maneviyatını, imanını ve kahramanlığını benliğine harç etmiş bir gençliktir' diyerek, hedeflerinin Türkiye Yüzyılı olduğunu vurguladı.

Kısakürek’in Etkisi

Cumhurbaşkanı, Kısakürek’in şiirlerinin ve fikirlerinin tarihimize ışık tuttuğunu belirterek, 'Üstat, milletimizin duygularına tercüman olmuş, hasletlerimizi söz ve fikir sancağı haline getirmiştir' diye konuştu. 'Bu yönüyle Necip Fazıl, bizim kuşağımızı uyandıran bir meşaledir' diyerek, onun mirasının her dönem önemini koruyacağını dile getirdi.

Son olarak, Erdoğan, 'Allah gençlerimizi bu yolda sabit kadem eylesin' diyerek, geleceğin inşasında gençliğin önemini vurguladı.