Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neçirvan Barzani'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir görüşme için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kapalı Görüşme Detayları

Yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da hazır bulunduğu bildirildi. İki lider arasında gerçekleşen bu görüşmenin, bölgesel istikrar açısından önemli gelişmelere vesile olacağı ön görülmektedir.

Görüşmenin Önemi

Bölgesel işbirliklerinin güçlenmesine yönelik adımlar atıldığı bu toplantının, iki taraf arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmesi bekleniyor.