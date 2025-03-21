Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Kutlamasında İstanbul’daki Yolsuzluk İddialarına Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mesajı: Terörizme Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonunun bahane edilerek sokakların karıştırılmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, “Bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi çıkarları, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye ülkemizin huzuruna kastetmesine göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum,” Türk Dünyası’nın Önemi Erdoğan, Türk Dünyası'nın iş birliğinin güçlendiğini ve barış rüzgarlarının daha etkili eseceğini kaydetti. “Son yıllarda attığımız adımlarla hayal bile edilemeyen yerlere geldik,” Barış ve Kardeşlik Vurgusu Konuşmasında bölge barışının önemine değinen Erdoğan, “Güneş nasıl doğudan yükseliyorsa Türk asrının, tüm insanlığın üzerine doğduğu o güzel günleri göreceğiz,”“Nefretin değil, birliğin dilini yüceltelim,” Demokrasi ve Terörle Mücadele Demokrasinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sokak terörüne teslim edilmeyeceğiz,”“Sokakta bulunmuş bir ülke değiliz, sokakların terörize edilmesine izin vermeyeceğiz,” Ramazan ve Nevruz İlişkisi Ramazan ve Nevruz’un birlikte anılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, programın sonunda, “Rabbim ülkemizi her türlü beladan korusun,” Program Detayları Etkinliğe; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi birçok önemli isim katıldı. Program, müzik gösterileri ile renklendi ve geleneksel demir dövme geleneği gerçekleştirildi.