Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TURKEN Foundation'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKEN Foundation'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York şehrinde bulunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfı'nın ortaklaşa kurduğu TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

New York Temasları

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla geldiği New York'ta, Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

Emine Erdoğan ile Beraber

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte bu önemli ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, ziyaretinin ardından tekrar Türkevi'ne döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.