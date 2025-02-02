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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus Düşüşü 2035’te Başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nüfusunun 2035'ten itibaren düşmeye başlayacağı ve 2100'de 65 milyona gerileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus Düşüşü 2035’te Başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada Türkiye'nin gelecekteki nüfus dinamiklerine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin nüfusunun 2035'ten itibaren düşüşe geçeceğini ve 2100

Nüfus Simülasyonlarının Önemi

Bu durumun, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını etkileyebileceğine vurgu yapan Erdoğan, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan'ın bu yorumları, nüfus planlaması ve geleceğe yönelik stratejilerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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