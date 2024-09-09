Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerin Barınma İhtiyaçlarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilere Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet yurtlarına yönelik önemli bir açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yurtlara 306 bin öğrencinin yerleştirmesi ilk aşamada gerçekleşti. Hiçbiri mağdur edilmeyecek şekilde talep eden her öğrencimize barınma imkanı sunacağız" dedi. Öğrencilerin Barınma İhtiyaçları Önceliğimiz

Bu açıklama, özellikle üniversite hayatına yeni adım atan öğrenciler için büyük bir destek niteliği taşıyor. Erdoğan, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının devletin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.