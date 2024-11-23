Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenler Kalpleri Terbiye Eden Gönül İşçileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlerin toplum üzerindeki etkisini vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarımında değil, aynı zamanda nesillerin yetiştirilmesi ve kültürel değerlerin yaşatılmasında da önemli bir rol üstlendiğini belirterek, onların emeğinin her zaman takdir edildiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.