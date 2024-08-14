Cumhurbaşkanı Erdoğan Önemli Etkinliklere Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Programı

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partinin 23. kuruluş yıldönümü programına katılacak. Etkinlik, partinin geçmiş başarılarını kutlamak ve geleceğe dair hedefleri belirlemek amacıyla düzenleniyor.

Filistin Devlet Başkanı ile Görüşme

Ayrıca Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Bu görüşme, bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Etkinliklerin saatleri ise şöyle:

- AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı: 14.00

- Filistin Devlet Başkanı ile görüşme: 18.30