Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Vatandaşlarla Çay İçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Çay Keyfi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kongre sırasında katılımcıların çay içme isteğini dile getirmesinin ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte çay bahçesine geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Esprili Anlar

Çay bahçesinde yapılan sohbet esnasında, Erdoğan, kongre sırasında vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçasının çalınmasının hatırlatılması üzerine, "Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim." şeklinde bir anısını paylaştı.

Bir gencin, "1996 doğumluyum, siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, babam sizi çok sevdiği için adımı Tayyip koymuş, aynı zamanda gençlik kolları başkan yardımcısıyım" demesi üzerine Erdoğan, "Senin adın Tayyip mi? Gençler başımıza iş aldık." diyerek esprili bir yanıt verdi.

Gencin, "Çaya gidelim Başkanım" daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize'ye kim gidecek?" şeklinde cevap verdi.