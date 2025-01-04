DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.485.393,75 -0,21%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Vatandaşlarla Çay İçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla bir çay bahçesinde bir araya geldi; keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Vatandaşlarla Çay İçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Çay Keyfi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kongre sırasında katılımcıların çay içme isteğini dile getirmesinin ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte çay bahçesine geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Esprili Anlar

Çay bahçesinde yapılan sohbet esnasında, Erdoğan, kongre sırasında vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçasının çalınmasının hatırlatılması üzerine, "Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim." şeklinde bir anısını paylaştı.

Bir gencin, "1996 doğumluyum, siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, babam sizi çok sevdiği için adımı Tayyip koymuş, aynı zamanda gençlik kolları başkan yardımcısıyım" demesi üzerine Erdoğan, "Senin adın Tayyip mi? Gençler başımıza iş aldık." diyerek esprili bir yanıt verdi.

Gencin, "Çaya gidelim Başkanım" daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize'ye kim gidecek?" şeklinde cevap verdi.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Biden, 19 İsimle Tarihi Ödül Töreni Düzenledi
2
Erzurum'da İki Tırın Karıştığı Kazada Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısız, Başbakan Nehammer İstifa Etti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
5
Nijerya'daki Çoban-Fermandan Çatışmada 9 Ölü
6
Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü