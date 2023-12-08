Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmani-Sadriu ile bir araya geldi

Osmani-Sadriu ile Erdoğan'ın görüşmesinin gündemindeki konulardan biri Gazze'de devam eden İsrail zulmü oldu. İsrail'in savaş suçu işlediğine dikkat çeken Erdoğan, Gazze'de yaşanan bu katliama sebep olanların cezasını çekmesi gerektiğini dile getirdi. Bu doğrultuda uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmasının yanı sıra bölgeye yapılan yardımların ulaştırılmasına yönelik Türkiye'nin gayretli bir çalışma yürüttüğü ifade edildi.

İki devlet liderinin görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Türkiye-Kosova ilişkileri, İsrail-Gazze savaşı ve gündeme dair küresel ve bölgesel konulara değinildiği ifade edilen açıklamada,

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi için uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'nın tanınması konusunda desteğini artırarak sürdüreceğini ve Kosova'nın bulunduğu bölgede de barış ve istikrarın yolunun diyalogdan geçtiğini belirtti." ifadeleri yer aldı.