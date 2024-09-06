Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oyun Platformlarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oyun Platformları Uyarısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son düzenlediği basın toplantısında oyun platformlarının toplumsal çürümeye ve şiddete yol açtığını ifade etti.
Şiddet ve Aile Değerleri Üzerine Eleştiriler
Erdoğan, "Oyun platformları sadece şiddeti teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda aile yapımızı bozan sapkın akımların da yayılmasına zemin hazırlıyor." diyerek bu durumun ciddiyetine dikkat çekti. Toplumsal Değerlere Duyarlılık
Cumhurbaşkanı, aile değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, gençlerin bu tür içeriklerden uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.