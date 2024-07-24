Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Lideri Mirziyoyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Bu iletişim, her iki ülkenin ilişkileri açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi.

İkili İlişkiler ve Küresel Konular Üzerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Erdoğan, her iki ülkenin iş birliğini artırma vurgusu yaptı.

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin, Türk Devletleri Teşkilatı gibi çok taraflı platformlarda da daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti. Bu, iki ülkenin gelecekteki iş birliğine dair umut verici bir mesaj olarak kaydedildi.

Mirziyoyev'in Doğum Günü Kutlaması

Ayrıca Erdoğan, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de kutlayarak dostane bir yaklaşım sergiledi.