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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da Başbakan Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e Togg Hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakan Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Başbakanlık Binası'nda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Şerif'e “Ayder” renginde Togg armağan etti. İki lider, Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet ettikten sonra Togg'un önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik ederek dostluk ve iş birliği mesajlarını pekiştirmiş oldu.

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