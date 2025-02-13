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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da Başbakan Şerif ile resmi görüşmede bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Görüşme, Başbakanlık Binası'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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