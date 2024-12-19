DOLAR
35,1 -0,16%
EURO
36,52 -0,41%
ALTIN
2.921,49 -0,17%
BITCOIN
3.513.811,45 1,21%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Kahire'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Kahire'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif Kahire'de Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için bulunduğu Kahire'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Türkiye ile Pakistan'ın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak için gerekli çalışmaların süreceğini ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye, Suriye için Kapsayıcı Diyalogda Kritik Rol Oynayabilir
2
İsrail Polisi, Yasadışı Sınır Geçişi Yapan 4 İsrailliyi Gözaltına Aldı
3
Guterres: İnsan Gözetimi Olmadan Yapay Zeka, Dünyayı Kör Bırakır
4
Rukiye Toy'dan Türkiye'nin İnsani Yardım Politikalarına Vurgu
5
Fas'ta Libya için Barışçıl Çözüm Vurgusu: İletişim Şart
6
Osmaniye'de Bilge Sitesi Davası: Yargılanma Devam Ediyor
7
İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı