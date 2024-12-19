Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Kahire'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif Kahire'de Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için bulunduğu Kahire'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Türkiye ile Pakistan'ın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak için gerekli çalışmaların süreceğini ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.