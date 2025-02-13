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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile İslamabad'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad'a gelen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda bir araya geldi.

Basına Kapalı Görüşme Detayları

Görüşmenin basına kapalı olarak yapıldığı öğrenildi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Bu kritik görüşme, Türkiye-Pakistan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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