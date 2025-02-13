DOLAR
36,07 0,02%
EURO
37,72 -0,6%
ALTIN
3.383,25 -0,52%
BITCOIN
3.453.711,57 1,32%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zerdari'ye Özel Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye hediye etti. Bu anlamlı hediye, İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen bir görüşme sırasında takdim edildi.

Resmi Ziyaretin Vurgusu

Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu sırada Zerdari ile kapalı alan görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, Erdoğan'ın Pamukkale beyazı renginde Togg aracını Zerdari'ye takdim etmesi dikkat çekti.

Togg ile Anılar

Hediye takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Zerdari ile birlikte Cumhurbaşkanlığı binasının bahçesinde Togg'un önünde fotoğraf çektirdi. Bu an, iki ülkenin dostluk ilişkilerini pekiştiren özel bir anı olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Kandili'ni Kutladı
2
İstanbul'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
3
Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: Sağlık ve Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde
4
Etna Yanardağı'ndan Kül ve Lav Püskürtmeleri Devam Ediyor
5
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Suriye'nin Kendi Ayakları Üstünde Durması Önemli
6
USS Harry S. Truman Uçak Gemisi Akdeniz'de Ticari Yük Gemisiyle Çarpıştı
7
Adalet Bakanı Tunç, İtalya ile Terör ve Suçla Mücadelede İş Birliği İçin Görüştü

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!