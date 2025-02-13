Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zerdari'ye Özel Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye hediye etti. Bu anlamlı hediye, İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen bir görüşme sırasında takdim edildi.

Resmi Ziyaretin Vurgusu

Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu sırada Zerdari ile kapalı alan görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, Erdoğan'ın Pamukkale beyazı renginde Togg aracını Zerdari'ye takdim etmesi dikkat çekti.

Togg ile Anılar

Hediye takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Zerdari ile birlikte Cumhurbaşkanlığı binasının bahçesinde Togg'un önünde fotoğraf çektirdi. Bu an, iki ülkenin dostluk ilişkilerini pekiştiren özel bir anı olarak kaydedildi.