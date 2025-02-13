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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan ile Ticaret Hacmi 2024'te 1,4 Milyar Doları Aşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile ikili ticaret hacminin 2024'te 1,4 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan ile Ticaret Hacmi 2024'te 1,4 Milyar Doları Aşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Ticaret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ticaretin 2024 yılı itibarıyla büyük bir artış göstereceğini duyurdu. Erdoğan, "(Pakistan ile) 2024'te ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yaklaşık %30 artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı," ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ın vurguladığı %30'luk artış, Türk-Pakistan ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olarak kaydediliyor.

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