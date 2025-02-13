Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'nda Gazze'yi Savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'nin Filistinlilerin vatanı olduğunu bir kez daha vurguladı. 'Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz.' dedi.

Pakistan'ın Desteği ve Türkiye'nin Ekonomik İstikrarı

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yaralarından bahsederek, 'Zor günlerde Pakistan halkının desteğini yanımızda hissettik.' diyerek Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve halkına teşekkür etti.

Depremin Türkiye ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, 'Yaralarımızı süratle sarıyoruz. Yılbaşına kadar 252 bin konut daha yapıp bu ağır yükün altından kalkmış olacağız.' şeklinde konuştu.

Türkiye-Pakistan İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

Erdoğan, Türkiye-Pakistan işbirliğine vurgu yaparak, 'Zorluklara değil fırsatlara odaklanacağız. Sorunların altında ezilmeyecek, çözüm için gayret göstereceğiz.' ifadelerini kullandı. Ticaret ve yatırım işbirliğinin güçlenerek devam edeceğine inandığını belirtti.

Gazze'deki Durum ve Hedefler

Gazze'deki durumdan bahseden Erdoğan, 19 Ocak'ta sağlanan geçici ateşkese dikkat çekti. 'Ateşkes mutabakatı çıkmaza girdi. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir ve insanlık ittifakının bu süreçte Gazzelileri yalnız bırakmayacağına inanıyorum.' dedi.

Konuşmasının sonunda Erdoğan, iş forumunun ülkeler için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Leyle-i Beratınızı ve Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek günleri barışa, huzura ve dayanışmaya vesile eylesin.” şeklinde ifade etti.