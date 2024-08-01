Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile Olimpiyat Tartışmasını Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yaklaşan Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında yaşanan tartışmalı gösterilere dikkat çekti.

Gösterilerin Etkisi

Erdoğan, bahsi geçen gösterilerin infial yaratarak geniş tepkilere neden olduğunu vurguladı.

Bu görüşme, spor etkinliklerinin sosyal meseleler üzerindeki etkilerini de gündeme getiriyor. Erdoğan, toplumların böyle olaylarla yüzleşmesinin önemini dile getirerek, Olimpiyatlar'ın ruhuna uygun bir ortam sağlanmasının gerekliliğine işaret etti.