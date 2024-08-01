Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile Görüşmesinde İsrail'in Tehdidini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 'dan Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Papa Francis ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, Filistinli lider İsmail Heniyye'ye gerçekleştirilen suikast girişimi ve Lübnan'a yapılan saldırılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Tehdidi

Erdoğan, bu saldırıların İsrail'in sadece bölge için değil, dünya ve insanlık için büyük bir tehdit olduğunu belirtti. Başta Orta Doğu olmak üzere, dünya genelindeki barışın, bu tür saldırılarla tehdit altında olduğunu ifade etti. Uluslararası Dayanışma

Cumhurbaşkanı, bu gibi hadiselerin uluslararası toplumun dikkatini çekmesi gerektiğini vurgulayarak, barış ve güvenliğin sağlanması için global bir dayanışma çağrısında bulundu.