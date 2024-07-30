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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris 2024 Olimpiyatları'na İlişkin Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki ahlaksızlıkları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris 2024 Olimpiyatları'na İlişkin Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris 2024 Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında yaşanan olayları sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Açılışta sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi" ifadesini kullandı.

Olayların Ardındaki Tehdit

Erdoğan, bu tür tepkilerin yalnızca spor alanında değil, toplumun genelinde de dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, aleyhindeki bu tutumların karşısında durulmasının önemine işaret etti.

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