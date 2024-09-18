Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pastanede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vatandaşlarla Buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni Sonrası Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle {{kuruluş_ismi}} tarafından düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldıktan sonra bir pastaneye girdi.

Sohbetler ve Çocuklara Oyuncak Dağıtımı

Pastanede oturup çalışanlar ve müşterilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ilginç bir an olarak bir vatandaşın akrabasıyla telefon görüşmesi yaptı.

Bunun yanı sıra, çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bakan ve Sanatçı Eşlik Etti

Erdoğan’a bu ziyareti sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.