DOLAR
34,09 -0,08%
EURO
37,93 0,04%
ALTIN
2.819,5 -0,17%
BITCOIN
2.030.340,32 0,89%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pastanede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pastanede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vatandaşlarla Buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni Sonrası Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle {{kuruluş_ismi}} tarafından düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldıktan sonra bir pastaneye girdi.

Sohbetler ve Çocuklara Oyuncak Dağıtımı

Pastanede oturup çalışanlar ve müşterilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ilginç bir an olarak bir vatandaşın akrabasıyla telefon görüşmesi yaptı.

Bunun yanı sıra, çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bakan ve Sanatçı Eşlik Etti

Erdoğan’a bu ziyareti sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Sivas'ta Yangın Felaketi: Ev ve Hayvan Barınakları Zarar Gördü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pastanede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
4
İngiliz Askerleri Kosova'ya Tatbikat İçin Ulaştı
5
İkinci Nesil Starlink Uyduları Daha Güçlü Elektromanyetik Radyasyon Yaydığı Belirlendi
6
Adana'da Öğrenci Yurdunun Güvenlik Görevlisi Cinayeti Davası Devam Ediyor

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor