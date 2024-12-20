Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Terör Örgütünün Raf Ömrü Tükendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütünün ve onun uzantılarının faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarının raf ömrü tükenmiştir." ifadelerini kullanarak, bu terör yapılanmasının etkisinin sona erdiğini vurguladı.

Suriye'deki Güven Ortamı

Erdoğan, Suriye'de sağlanacak güven ortamının, terör örgütlerinin militan teminini de önemli ölçüde engelleyeceğini belirtti. Bu gelişmelerin, Türkiye'nin ulusal güvenliği için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.