Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/YPG Tehditlerine Karşı Kesin Duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK/YPG Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkartacağız" dedi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, terörle mücadelenin sürdüğünü vurgulayarak, PKK/YPG'nin tehdidinin ortadan kaldırılacağına dair güçlü bir mesaj verdi. Bu açıklama, ülke içindeki ve dışındaki güvenlik politikalarının devam edeceğini gösteriyor.