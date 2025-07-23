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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde polislerin önemini vurgulayarak, şehitler ve gazilere minnetini ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan polisleri kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülke genelindeki asayişi sağlayan, terörle etkili bir şekilde mücadele eden polis teşkilatının önemine değindi. "Toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz" dedi.

Tebrik mesajı ve teşekkürler

Erdoğan, akademide eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik ederken, genç polisleri eğiten eğitmenler ile amirlere duyduğu minneti ifade etti. Ayrıca, Türkiye ve yurt dışında görev yapan tüm emniyet mensuplarına selamlarını iletti.

Şehitler ve gaziler anıldı

Konuşmasına 15 Temmuz'da şehit edilen özel harekat kahramanlarını anarak devam eden Erdoğan, "Bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. Vatan için canlarını ortaya koyan gazilere de şükranlarını sundu.

Mezun olan öğrenciler ve uluslararası katılımcılar

Bugün, toplam 8,238 öğrencinin mezun olduğunu duyuran Erdoğan, Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelen 32 uluslararası katılımcıyı da kutladı. Bu öğrencilerin, ülkelerinin polis teşkilatında edindikleri bilgi ve tecrübeleri kullanacaklarına olan inancını dile getirdi.

Polis Akademisi’nin köklü geçmişi

Türkiye'nin emniyet hizmetleri alanındaki köklü geçmişine vurgu yapan Erdoğan, Polis teşkilatının 180. yıl dönümü kutlamalarının yanı sıra Polis Akademisi'nin 146. yılını da anımsattı. "Emniyet teşkilatımızın bel kemiğini oluşturuyor" diyerek akademinin rolünü vurguladı.

Yeni polis memurlarına mesaj

Erdoğan, yeni göreve başlayacak polis memurlarına, görevlerinin önemini hatırlatarak, "Üzerinizdeki üniforma, asalet ve onur taşımaktadır. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz" ifadelerini kullandı. Mesai mefhumu gözetmeden görev yapan tüm polis kardeşlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenen Polis Akademisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenen Polis Akademisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

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