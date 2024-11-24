Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Arasında Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi gibi hedeflerle işbirliğini artırma amacında olduklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sona erdirmek için devam eden gayretlerini vurgulayarak, barış süreçlerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.