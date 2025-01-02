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Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaip Kandili'nde Barış ve Huzur Diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili'nde Filistinli kardeşler için barış ve huzur diledi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaip Kandili'nde Barış ve Huzur Diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin önemli gecelerinden biri olan Regaip Kandili'ni sosyal medya üzerinden kutladı.

Barış Dileği ve Kardeşlik Vurgusu

Yayınladığı mesajda, Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib‘in milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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