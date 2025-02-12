Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Temaslar İçin Pakistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a iniş yaptı.

Karşılama Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Savunma Bakanı Khawaja Asif, Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Irfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

Önemli Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile birlikte Pakistan'a geldi.

Görüşme Programı

Erdoğan'ın, yarın Pakistan Başbakanı Şerif ile gerçekleştireceği ikili görüşme bekleniyor. Ayrıca, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılması ve anlaşmalar için yapılacak imza töreni ile ortak basın toplantısına iştirak etmesi planlanıyor.

İş Forumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na da katılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı binasında ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir.