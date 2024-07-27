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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de 2.7 Milyar Liralık Ayder Yatırımını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki açılış töreninde Ayder Yaylası'na 2.7 milyar liralık yatırım yaptıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de 2.7 Milyar Liralık Ayder Yatırımını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleştirilen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ile Afet Konutları Anahtar Teslimi ve toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, Ayder'e toplamda 2 milyar 687 milyon lira yatırım yapıldığını belirtti.

Rize'ye Duyduğu Sevgi ve Bağlılık

Erdoğan, Rize'ye olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Köküm sensin, dalım sensin, evim sensin, yolum sensin… Rize’yi sevgiyle selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı, seçimlerde Rize halkından aldıkları güçlü desteğe de teşekkür etti.

Afet Sonrası Yapılan Yatırımlar

2021 yılında Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından, afet bölgesinde yapılan konutlar ve dükkanlar hakkında bilgi veren Erdoğan,:

"Kolları sıvadık ve çalışmalarımıza başladık. Bugün anahtar teslimlerini gerçekleştiriyoruz."

Erdoğan, bu süreçte toplam 368 konut ve 31 dükkanın tamamlandığını belirtti.

Ayder Yaylası'nda Yenilikler

Ayder Yaylası'na yapılan yatırımlar hakkında bilgi verirken,:

"Ayder'e yapılan yatırımlarla çevre kirliliğinin önüne geçtik. 1800 araç kapasiteli bir kapalı otopark inşa ettik."

Özellikle çevre düzenlemelerine ve altyapı projelerine dikkat çeken Erdoğan, bu yatırımın toplamda 855 milyon lira olduğunu vurguladı.

Sonuç

Yatırımların Rize'nin ve özellikle Ayder'in doğal güzelliklerine katkı sağladığını belirten Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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