Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Açılış Törenine Katıldı

Rize'de Önemli Açılış Törenleri Düzenlendi

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valilik Tören alanında önemli bir etkinlikte bir araya geldi. Törende,

Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi

Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi’nin yanı sıra, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları için anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma

Erdoğan, aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşları ve sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği buluşmaya da katılarak, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Tören, Rize’de büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik, saat 14.00’te başladı ve akşam 19.30’a kadar sürdü.