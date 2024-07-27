Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de önemli projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Açılış Törenine Katıldı

Rize'de Önemli Açılış Törenleri Düzenlendi

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valilik Tören alanında önemli bir etkinlikte bir araya geldi. Törende,

Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi

Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi’nin yanı sıra, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları için anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma

Erdoğan, aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşları ve sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği buluşmaya da katılarak, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Tören, Rize’de büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik, saat 14.00’te başladı ve akşam 19.30’a kadar sürdü.

İLGİLİ HABERLER

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

SUV otomobil 561 bin TL'ye düştü! Üstelik sıfır: Piyasayı sallayacak model!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

SUV otomobil 561 bin TL'ye düştü! Üstelik sıfır: Piyasayı sallayacak model!