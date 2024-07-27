Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de STK Temsilcileriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de STK temsilcileriyle yaptığı buluşmada uluslararası meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de STK Temsilcileriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen bir akşam yemeğinde sivil toplum kuruluşları (STK) ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

"Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki Sahneler Utanç Verici"

Toplantıda Erdoğan, "Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık." ifadelerini kullandı.

Baba Ocağı Rize'de Coşkulu Bir Gün

Erdoğan, Rize'de geçirdiği günü değerlendirerek, bölgeye yapılan yatırımlarla ilgili olarak, "Toplam tutarı 1,6 milyar lirayı bulan tüm bu eser, hizmet ve yatırımların Rize'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ayder Yaylası'na Önemli Yatırımlar

Ayder Yaylası'nın korunmasına yönelik projeyi tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Hamdolsun aradan geçen süre zarfında sözümüzü tuttuk. Ayder'i eski ihtişamına kavuşturduk." diye ekledi.

Uluslararası Krizler ve Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin komşuları Rusya ve Ukrayna'daki savaşa da değinen Erdoğan, "Batılı savaş baronları dışında bu kan deryasından kazançlı çıkan olmadı" dedi. Ayrıca Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımların önemine vurgu yaptı.

Batı Dünyasının İkili Standartları

Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'in yanında yer alarak değerlerini hiçe saydıklarını ifade etti. "Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz