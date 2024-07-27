Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de STK Temsilcileriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen bir akşam yemeğinde sivil toplum kuruluşları (STK) ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

"Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki Sahneler Utanç Verici"

Toplantıda Erdoğan, "Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık." ifadelerini kullandı.

Baba Ocağı Rize'de Coşkulu Bir Gün

Erdoğan, Rize'de geçirdiği günü değerlendirerek, bölgeye yapılan yatırımlarla ilgili olarak, "Toplam tutarı 1,6 milyar lirayı bulan tüm bu eser, hizmet ve yatırımların Rize'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ayder Yaylası'na Önemli Yatırımlar

Ayder Yaylası'nın korunmasına yönelik projeyi tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Hamdolsun aradan geçen süre zarfında sözümüzü tuttuk. Ayder'i eski ihtişamına kavuşturduk." diye ekledi.

Uluslararası Krizler ve Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin komşuları Rusya ve Ukrayna'daki savaşa da değinen Erdoğan, "Batılı savaş baronları dışında bu kan deryasından kazançlı çıkan olmadı" dedi. Ayrıca Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımların önemine vurgu yaptı.

Batı Dünyasının İkili Standartları

Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail'in yanında yer alarak değerlerini hiçe saydıklarını ifade etti. "Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır." şeklinde konuştu.