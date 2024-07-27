Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de STK Temsilcileriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de STK Temsilcileri İle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin tam bağımsızlık hedeflerine ulaşmak için çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Filistin Üzerine Açıklamalar

Erdoğan, Türkiye'den bazı siyasi partilerin Filistin Başkanı'nı davet ettiğini belirterek, "Biz davet ettik ama Sayın Abbas gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi?" dedi.

Güçlü Türkiye Vurgusu

Türkiye’nin, her alanda güçlü ve caydırıcı olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz," dedi.

Ekonomik Başarılar

Son 22 yılda elde edilen başarılara da vurgu yapan Erdoğan, milli gelirin 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara çıktığını, ihracatın 35 milyar dolardan 256 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Ayrıca, turist sayısının 15 milyondan 57 milyona ulaştığını ifade etti.

Terörle Mücadele

Erdoğan, terörle mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini, sınır güvenliğinin sağlandığını ve evlatlara terör tehdidinin olmadığı bir ülke bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Enflasyon ve Ekonomik İyileşme

Erdoğan, enflasyonun hızla düşeceğini belirterek, geçen yıl uygulanan Orta Vadeli Program'ın olumlu etkilerini göstermeye başladığını ifade etti.

Sonuç ve Teşekkür

Son olarak, Türkiye'nin bu dönemi atlattıktan sonra hedeflerine daha hızlı ulaşacağını vurgulayan Erdoğan, programa katılan yetkililere teşekkür etti.