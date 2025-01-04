Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Taziye Ziyareti Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Güneysu İlçesinde Taziye Evi Ziyareti

AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından, Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki taziye evini ziyaret etti. Taziye ziyareti ile ilgili duygularını paylaşan Cumhurbaşkanı, Karslı ailesine destek oldu.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Bu anlamlı ziyarette, Erdoğan, komşusunun ailesinin acısını paylaştı.