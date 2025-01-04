DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.485.393,75 -0,21%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşusu Mehmet Karslı'nın ailesine başsağlığı diledi ve taziye evini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Taziye Ziyareti Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Güneysu İlçesinde Taziye Evi Ziyareti

AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından, Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki taziye evini ziyaret etti. Taziye ziyareti ile ilgili duygularını paylaşan Cumhurbaşkanı, Karslı ailesine destek oldu.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Bu anlamlı ziyarette, Erdoğan, komşusunun ailesinin acısını paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Biden, 19 İsimle Tarihi Ödül Töreni Düzenledi
2
Erzurum'da İki Tırın Karıştığı Kazada Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Avusturya'da Koalisyon Görüşmeleri Başarısız, Başbakan Nehammer İstifa Etti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
5
Nijerya'daki Çoban-Fermandan Çatışmada 9 Ölü
6
Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü