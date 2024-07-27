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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliği'nde Önemli Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliği'ni ziyaret ederek önemli projeleri değerlendirip bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliği'nde Önemli Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik ziyaretinde bulundu ve önemli projelerin açılış törenine katıldı.

Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi

Valilik önüyle başlayan ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'nin yanı sıra İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi gibi önemli projelerin açılış törenine katıldı.

Valilikte Bilgi Alışverişi

Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılandı ve polis tören mangasını selamladı. Daha sonra, Valilik makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile bir araya gelerek, kente dair bilgi aldı.

Vatandaşlarla Buluşma

Valilikten çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

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