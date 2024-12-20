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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın Suriye Diplomasisi Zenginlik Getiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Suriye'deki büyükelçiliklerini kapatma planı olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın Suriye Diplomasisi Zenginlik Getiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'nın Suriye'deki büyükelçilik ve başkonsolosluklarını kapatma konusunda herhangi bir planı bulunmadığını duyurdu. Erdoğan, bu durumu değerlendirerek, "Bu Suriye için bana göre zenginliktir" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Kararlarının Önemi

Erdoğan, Suriye'deki siyasi ve diplomatik istikrar için bu tür adımların büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Rusya'nın varlığının, bölgedeki güç dengelerini etkileyen kritik faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Bu açıklamalar, uluslararası ilişkiler ve Suriye'nin geleceği hakkında merak edilen pek çok soruyu gündeme taşıyor. Uzmanlar, Rusya'nın Suriye'deki konumunu korumasının, bölge için ne anlama geleceği üzerinde tartışmalara yol açabileceğini ifade ediyor.

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