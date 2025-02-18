Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Sona Erme Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini talep etti, masumların ölümüne ve yıkıma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Sona Erme Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaşın neden olduğu yıkım ve kayıplara dikkat çeken Erdoğan, "Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermelidir" ifadelerini kullandı.

Savaşın Acı Sonuçları

Erdoğan, savaşı durdurmak için uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiğini vurgularken, bu çatışmanın her iki ülke için de ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getirerek, barış ve istikrar çağrısında bulundu.

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