Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da Yaşanan Son Gelişmeleri Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri aklıselim ile ele aldı ve yaşananların uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.