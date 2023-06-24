Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da Yaşanan Son Gelişmeleri Değerlendirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri aklıselim ile ele aldı ve yaşananların uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.
Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, 'Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.
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