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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Safiye Soyman'a Taziye Telefonu Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 07:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Safiye Soyman'a Taziye Telefonu Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a Taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanınmış sanatçı Safiye Soyman'a, oğlu Harun Akaröz'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Telefonla İletilen Başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Safiye Soyman'ı telefonla arayarak büyük bir üzüntüyle bu zor zamanında yanında olduğunu ifade etti. Oğlu Harun Akaröz’ün kaybı için başsağlığı dileğinde bulundu. Bu Hafta Yaşananlar

Sanat camiası, Safiye Soyman’ın acısını paylaşırken, sevenleri ve dostları sanatçının yanında yer aldı.

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