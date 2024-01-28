Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi: 35 bin personel ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı personel alımı konusunda bir açıklama yaptı. Erdoğan, kamuda 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında yaptıkları yatırım ve hizmetleri anlatarak, iki önemli açıklamada bulundu. Erdoğan, önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alacaklarını duyurdu. Erdoğan, ayrıca İzmir Şehir Hastanesi'nin dünyanın en büyük ve en modern sağlık kompleksi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadeleri ile müjdeli haberi verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir." eklemelerini yaptı.