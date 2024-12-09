DOLAR
34,81 -0,12%
EURO
36,8 -0,03%
ALTIN
2.981,29 -1,2%
BITCOIN
3.418.410,39 1,61%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı başlattıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Sağlık Modelini Tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçireceklerini açıkladı. Bu program, Türkiye'nin sağlık alanında gelişimini sürdürecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sağlıkta Yeni Dönem

Erdoğan, programın amacının halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak ve sağlık sistemini daha etkin hale getirmek olduğunu belirtti. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı' ile birlikte, sağlık alanında köklü reformların yapılacağına dikkat çekti.

Gelecek Vizyonu

Bu yeni programın, Türkiye'nin sağlık altyapısını güçlendireceği ve uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayacağı ifade edildi. Erdoğan, herkesin eşit sağlık hizmeti alabilmesi için gereken adımların atılacağına vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: Türkiye, Tarihe Yön Veriyor
2
Münbiç'te Çocuklar Öcalan'ın Posterini Yerlerde Sürükledi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Burslarında Yenilik ve Suriye Açıklamaları
4
İngiltere, Suriyelilerin Sığınma Taleplerini Askıya Aldı
5
DEM Parti'den 2025 Yılı Bütçesi Açıklamaları
6
Deyrizor'da PKK/YPG Saldırısı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti
7
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Hakkında Suçlama Soruşturması Başlatılıyor

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!