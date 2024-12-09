Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Sağlık Modelini Tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçireceklerini açıkladı. Bu program, Türkiye'nin sağlık alanında gelişimini sürdürecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sağlıkta Yeni Dönem

Erdoğan, programın amacının halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak ve sağlık sistemini daha etkin hale getirmek olduğunu belirtti. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı' ile birlikte, sağlık alanında köklü reformların yapılacağına dikkat çekti.

Gelecek Vizyonu

Bu yeni programın, Türkiye'nin sağlık altyapısını güçlendireceği ve uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayacağı ifade edildi. Erdoğan, herkesin eşit sağlık hizmeti alabilmesi için gereken adımların atılacağına vurgu yaptı.