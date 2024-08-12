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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şair Mehmet Doğan'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı ve taziye dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şair Mehmet Doğan'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hoşgeldin Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı. Doğan, sözü ve özüyle genç nesillere değerli miraslar bırakmış bir yazar olarak anıldı.

Hakk’a Yürüyen Mehmet Doğan

77 yaşında yaşamını yitiren Mehmet Doğan’ın cenazesi, Hacı Bayramı Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan’ın ailesine başsağlığı diledi ve dualar etti.

Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı’nın Konuşması

Cenaze namazını kıldıran Prof. Dr. Mehmet Görmez, Doğan’ın yaşadığı döneme tanıklık eden ve ahlaki değerleri eserlerinde işleyen bir yazar olduğunu vurguladı. Görmez, "Mehmet Doğan, yazılarında dilimize ve dinimize hizmet etti" diyerek Doğan’a Allah’tan rahmet diledi.

İkilik ve Birlik Çağrısı

Konuşmalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğan, birliğimiz ve beraberliğimiz için önemli mücadeleler vermiş bir kardeşimizdi" diyerek onun anısını yaşatmanın önemine değindi. "Rabb’im, bizleri ebedi alemde beraber kılsın" diye ekledi.

Cenaze Törenine Katılanlar

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ankara Valisi Vasip Şahin, siyasi partilerin temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları'nın üyeleri de katıldı.

Son Veda

Mehmet Doğan’ın cenazesi, Taceddin Dergahı'na götürülerek burada son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan...

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ardından Mehmet Doğan'ın naaşı Taceddin Dergahı'na getirilerek burada defnedildi.

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan...

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ardından Mehmet Doğan'ın naaşı Taceddin Dergahı'na getirilerek burada defnedildi.

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan...

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ardından Mehmet Doğan'ın naaşı Taceddin Dergahı'na getirilerek burada defnedildi.

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan...

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ardından Mehmet Doğan'ın naaşı Taceddin Dergahı'na getirilerek burada defnedildi.

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan...

Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ardından Mehmet Doğan'ın naaşı Taceddin Dergahı'na getirilerek burada defnedildi.

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