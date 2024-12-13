Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, mevcut sıkıntıları aşarken yeni fırsatları değerlendirme iradesine sahip olduklarını vurguladı. Erdoğan, "Bir yandan mevcut sıkıntıları çözmekle uğraşırken diğer yandan ülkemizin ve milletimizin önündeki yeni fırsatları değerlendireceğimiz bir irade ortaya koymak mecburiyetindeyiz." dedi.

Erdoğan, Sakarya'nın duyarlılığının ve milletin zor zamanlardaki dayanışmasının önemine değindi. "Medeniyetimizi yeniden ihya edecek beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını bünyesinde taşıyan potansiyel Sakarya'da mevcuttur." ifadeleriyle Sakarya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin yaşadığı zorluklara atıfta bulunan Erdoğan, bu süreçte milletin imanıyla yeniden ayağa kalktığını hatırlattı. "Cumhuriyetimizin ilk bir asrı, içinde çok önemli dönem noktaları barındırmaktadır. Şimdi ise yeni bir dönemin arifesindeyiz." dedi.

Konuşmasında gündelik sıkıntılar ve karamsarlıklar karşısında vatandaşların moralinin bozulmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları en iyi şekilde değerlendirmektedir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığı yeni dönemin, kendi içinde geçici sancılar barındırdığını ve bunun sonunda büyük fırsatlar doğacağını vurgulayarak, vatandaşlardan daha fazla sabır, cesaret ve destek istedi. "Unutmayınız, Rabb'imiz bize ancak çalıştığımız kadarının karşılığını alacağımızı buyuruyor." ifadesiyle çalışmanın önemini vurguladı.

İktidar partisi olarak 23 yıldır bu hedefler doğrultusunda yürüdüklerini söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin vizyonunu 2023 ile buluşturduğunu, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmek için çözümler üreteceğini ifade etti.

Erdoğan, İslam'ın Asya'da nasıl yayıldığına dikkat çekerek, "Sizlerin her birinin de örnek duruşunuzla milyonların gönlüne AK Parti sevgisini, muhabbetini ilmek ilmek öreceğinize evet, ben inanıyorum." dedi.

(Sürüyor)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.