Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya İl Kongresi'nde Eleştirilerini Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya İl Kongresi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yıllarca sadece Suriyeli, Afgan ve diğer yabancılara düşmanlık üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Erdoğan, ‘Artık varlık sebepleri ortadan kalktığına göre ne diyeceklerini merak ediyoruz’ dedi.

İşkence ve Ölüm Aletleri Üzerine Değindi

Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin vatanlarına geri dönememelerinin nedenlerini de açıkladı. Şam'daki yer altı hapishanelerinde ele geçirilen işkence ve imha aletlerine dikkat çeken Erdoğan, Esed'in yaptığı af çağrısını eleştirerek, önceki dönemlerde CHP Genel Başkanı’nın bu durumu nasıl fırsata çevirdiğini de hatırlattı.

Partilerin Siyasi Üslubu Üzerine Eleştiriler

Erdoğan, eleştirilerini sürdürürek, muhalefetin siyasi söylemlerinin samimiyetsiz olduğunu vurgulayarak, ‘Eğer azıcık ahlakları varsa, partilerinin tabelalarını indirir, siyasete tövbe ederler’ ifadelerini kullandı.

Sakarya İçin Yapılan Yatırımlar

Cumhurbaşkanı, Sakarya’ya yapılan toplamda 426 milyar liralık yatırım ile ilgili bilgi vererek, bu yatırımın çeşitli alanlarda yapıldığını belirtti. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan çevreye kadar birçok projeye yer verdi.

Erdoğan, Sakarya'ya ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kurulduğunu ve sağlık alanında Sakarya Şehir Hastanesi inşasının da devam ettiğini açıkladı.

Kongre Atmosferi

Serdivan Spor Salonu’ndaki kongre, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Salonda ‘Babalar sözünü tutar’ gibi ifadeler içeren koreografiler dikkat çekti. Program sonunda Erdoğan, sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile birlikte şarkılara da eşlik etti.

Erdoğan, partililere seslenerek: ‘Hepimiz Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmekle mesulüz’ ifadesiyle konuşmasını tamamladı.