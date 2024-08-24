Cumhurbaşkanı Erdoğan Savarona Gemisi'nin Yenileme Projesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savarona Gemisi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Savarona Gemisi'nin restore edildiğini duyurdu. Erdoğan, "Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan Savarona Gemisi'ni aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik" şeklinde konuştu.

Restorasyon Çalışmalarının Detayları

Erdoğan, geminin tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, yapılan yeniliklerin gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Geminin restore edilmesi ile birlikte halkın bu önemli mirası tekrar keşfetme fırsatı bulacağını söyledi. Önemli Kültürel Miras

Savarona, Türkiye'nin önemli bir kültürel mirası olarak görülmekte ve restorasyon projesi ile birlikte bu mirasın korunması hedefleniyor.