Cumhurbaşkanı Erdoğan Savarona'yı Yeniden Hayata Döndürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savarona Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon süreci tamamlanan Savarona Yatı'nın halkla buluştuğunu duyurdu. Erdoğan, "Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp, Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık" şeklinde konuştu.

Savarona'nın Tarihçesi

1928 yılında inşa edilen Savarona, Cumhuriyet’in simgelerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu tarihi eserin yenilenmesiyle birlikte, milletin geçmişine sahip çıkılmış oldu. Erdoğan'ın Vurguları

Erdoğan, sözlerini: "Böyle bir mirası yeniden canlandırmak, bizim için bir sorumluluktu" diyerek tamamladı ve eserin ziyaretçilere açık olduğunu belirtti.