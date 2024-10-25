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Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye savunma sanayisinin mali kaynak sağlama konusunda güçlü olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayii Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle kaynak temini ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kaynak temini noktasında herhangi bir sıkıntının içinde değildir," ifadelerini kullandı.

Güçlü Savunma Kapasitesi

Erdoğan'ın bu sözleri, Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, güvenlik alanında atılan adımları daha da pekiştirmektedir.

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